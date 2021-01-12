因應美國禁令 貝萊德5隻ETF出售三家中資電訊商股票
2021年01月12日 11:18
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外媒報道，全球最大資產管理公司貝萊德(Blackrock)已告訴客戶，因應華府的壓力，旗下5隻上市交易基金(ETF)已根據指數供應商的舉措，近期減持三家中資電訊商的股票，並陸續出售相關股份。
報道指出，上述涉及的貝萊德5隻受指數供應商調整影響的ETF，包括四隻追踪MSCI明晟指數的ETF和一隻以富時羅素中國50指數為基準的ETF。
外電數據顯示，截至上周三(6日)，貝萊德持有中國電信(00728)7%股權，為第二大持股人；截至上周五(8日)則擁有中國移動(00941)和中國聯通(00762)的0.2%股份。截至去年9月底，貝萊德總共管理7.81萬億美元的資產。
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