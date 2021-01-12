因應美國禁令　貝萊德5隻ETF出售三家中資電訊商股票

外媒報道，全球最大資產管理公司貝萊德(Blackrock)已告訴客戶，因應華府的壓力，旗下5隻上市交易基金(ETF)已根據指數供應商的舉措，近期減持三家中資電訊商的股票，並陸續出售相關股份。

報道指出，上述涉及的貝萊德5隻受指數供應商調整影響的ETF，包括四隻追踪MSCI明晟指數的ETF和一隻以富時羅素中國50指數為基準的ETF。

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