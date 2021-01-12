眾安國際為ZA Fam會員免費提供「新冠疫苗副作用保障」

眾安國際宣布，透過總額600萬元的「ZA抗疫保障金」，為ZA Fam會員免費提供「新冠疫苗副作用保障」。凡持有有效香港身份證的香港居民，無論是新加入或現有的ZA Fam會員，均可免費參加此計劃 。

計劃下，如ZA Fam會員在接種由香港政府提供的疫苗後14天內，因副作用而入院治療，將可獲提供每日800元現金援助，受保障住院時間長達10日；一旦會員不幸因疫苗副作用而身故，計劃會為其提供一筆過20萬元身故恩恤金。

「ZA抗疫保障金」的有效期至‪2021年6月30日，並以先到先得的形式向合資格申請人發放。

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