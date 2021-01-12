著名經濟學家羅奇堅信美元會暴跌　今年將再挫15至20%

耶魯大學資深經濟學家、前摩根士丹利亞洲區主席羅奇表示，美國市場過度重視美國聯儲局的作用，認為將導致利率維持在零水平，能夠避免經濟再次衰退。

羅奇認為，新冠肺炎病例激增和持續封鎖的影響下，美國經濟正在重新陷入低迷，估計美國第一季國內生產總值(GDP)可能出現中單位數下滑。他舉列，看到11月的消費者零售銷售意外地急劇下降，消費者信心疲軟，12月公布的失業數據亦顯著下降，經濟損失就在眼前發生。

他警告政府的抗疫制激措施會有後果，目前處於創紀錄水平的預算赤字將會愈來愈大，將對國內儲蓄、經常帳戶以及美元造成進一步的下行壓力。而美元在過去9個月裏一直在大幅貶值。

去年7月，羅奇曾預測美元未來一至兩年內將暴跌35%，他仍然堅持這個預測。他確實認為，今年美匯指數下降15至20%，這已經反映了經常帳赤字，也反映了歐元的強勢，最重要的是聯儲局將利率維持在零。

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