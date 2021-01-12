彭偉新：資金關注科技及電訊股　光伏股值博率低

京華山一研究部主管彭偉新表示股市將會持續向好，因短期內未有特別利淡因素，加上全世界的央行放水刺激經濟，推高環球股市。

他指出，美股雖然估值貴，但企業確實能維持高增長。去年全球股市做好，唯獨是香港逆市下跌3%，近日美國政府頒下中資股投資禁令，令H股的成交培增。

現時大市於28,000點關口有心理壓力，不過他相信股市將愈戰愈強，預料後市將會重上去年1月份高位，即29,174點。

目前市場資金重點關注中資科技股及電訊股，市場已完全消化壞消息，該沽出的股份亦已沽出，美資雖不能流入，但仍會吸引其他資金買入。他勸籲投資者勿沾手太陽能光伏股份，因估值太貴，值博率低。

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