鄧聲興：鏡頭需求大 丘鈦睇高一線
2021年01月12日 11:40
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丘鈦科技(01478)主要從事攝像頭模組的設計、研發、製造及銷售業務。2020年上半年度，集團營業額上升73.9%至88.02億元人民幣，股東應佔溢利增長85.5%至3.36億元。其中攝像頭模組業務，營業額增加97%至77.19億元，佔總營業額87.7%，毛利增長1.1倍至6.14億元。
近日內需手機類股份做好，鏡頭業務龍頭舜宇(02382)接連破頂，反映鏡頭類產品需求穏定增長，加上2021年第一季手機訂單增長快速，預期同行丘鈦集團2021年銷售情況亦會有不錯的增長。向上阻力位為15.5元，止蝕價為12.5元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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