梁彥穎：金價整固後　將再展升浪

1月6日，美國首都華盛頓發生衝擊國會事件，標普500期貨仍能在三日後衝上3,820關口。市場估計特朗普對經濟的影響力正逐漸減低，另一方面，亦期望就任總統將加快推出經濟復甦政策。估計標普500期貨將繼續波動，未來一個月的高低位應在3,700至3,850。

恒指期貨方面，大市已成功挑戰28,000，長線投資者可考慮繼續維持好倉，待大市再進一步挑戰28,800才考慮平倉套利。喜歡炒賣的投資者可考 考慮在27,400至28,400範圍低揸高沽一段時間，但要分外小心近結算時恒指突破向上。

澳元兌美元匯價已升穿0.7700，短期之內有機再挑戰0.7900。投資者可趁澳元上衝此高位附近套利。若澳元回調至0.7550水平，投資者可買入澳元等待升幅，或在此水平以美元掛澳元收息一個月。

金價突破1,950水平後急回，但相信再橫行整固一段時間後，又將開展另一升幅。強大支持位仍在1,800出現，3月前有機再升挑戰1,965。

以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。

上古亞洲財富策劃及管理總監 梁彥穎

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