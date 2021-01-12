北角雲景台三房樓王2398萬沽　較高位低14%

豪宅交投不俗，減價盤速獲承接。中原資深區域營業董事陳家鴻透露，北角半山雲景台高層D室成交，實用面積1,065方呎，屬三房套樓王間隔，原業主叫價2,700萬港元放盤3個月，最終減至2,398萬元連車位易手，呎價22,516元。同類高層單位曾於2019年5月以2,800萬元沽出，是次成交價較高位低402萬元或14%。

他指出，買家屬同區換樓客。原業主於2000年以690萬元買入單位，持貨21年，帳面獲利1,708萬元，單位升值248%。

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