國美金融科技料去年由虧轉盈
2021年01月12日 12:06
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國美金融科技(00628)發正面盈利預告，集團預期截至2020年12月31日止年度將錄得公司擁有人應佔溢利介乎約1,200萬至1,800萬元人民幣(下同)，而2019年12月31日止同期則錄虧損約3,196.8萬元。
董事會認為，去年度業績由虧轉盈，主因包括：(i)預期將確認收入增加不少於1,300萬元；(2)預期將錄得員工成本減少不少於1,300萬元；以及(3)集團於相應期間就無形資產及預付款項、其他應收帳款及其他資產確認減值撥備共1,875.4萬元，而有關撥備屬一次性質。
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