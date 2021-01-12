王美鳳：2021年按揭息率走勢

踏入2021新的一年，展望息率走勢，市場憧憬疫苗即將面世為經濟復甦帶來支持，今年環球多國會集中處理接種疫苗進展，並着手全面推動經濟復甦。美國是疫情相當嚴重的國家，今年即使疫苗面世，經濟回復進度仍會存在不確定性，相信美國聯儲局為了確保持經濟復甦步伐穩步前進，將會於較長時間繼續維持現有超低息水平及寬鬆貨幣政策，故此2021年美息維持現時低水平已無懸念。

聯繫匯率制度下，本港息率在很大程度上跟隨美息走勢，意味本港息率於今年仍會維持現時低息水平。由於市場上超過9成用家使用H按，故此實際按息亦受拆息變化而影響，拆息受影響因素較多，換言之，本地按息走勢視乎美息走勢外，亦受銀行結餘變化、貸存比率、銀行樓按積極性影響，預期2021年本港1個月拆息在不受季節性及短期因素影響下將主要介乎0.1%至0.25%水平。而基於H按優勢較大，H按很大機會持續為主流按揭計劃，今年按息將主要介乎1.4%至1.7%，延續近十年新低水平，有利本港樓市發展。

2020年按揭貸款出現負增長，新盤按揭及轉按均明顯下跌，唯獨二手物業按揭金額在放寬按保的帶動下逆市增長。2021是進入經濟復甦的一年，發展商將積極加快推售新盤，以彌補去年下跌的銷售量，一二手交投均有望增加，加上低息環境有望推動轉按及物業套現低位回升，今年銀行放貸意欲將較去年積極。

最近，銀行正在積極經營今年按揭業務目標，再有多些銀行加入提供低至H+1.3%，亦有銀行將按揭額要求降低，例如個別銀行將H+1.3%之按揭金額要求由700萬或1,000萬以上降至500萬元；銀行現金回贈由過往為貸款額之0.2%至0.5%上調至0.5%至1%。此外，銀行估價亦貼市配合，反映銀行樓按取態正面，預期現時平均按揭額約474萬水平將可持續發展低至H+1.3%低水平。

中原按揭董事總經理 王美鳳

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