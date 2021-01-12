信達生物：達伯舒治療二線鱗狀非小細胞肺癌新適應症申請獲批

該sNDA乃基於一項隨機、開放式標籤、3期臨床試驗(ORIENT-3)－研究評估達伯舒®(信迪利單抗注射液)用於一線鉑類化療失敗的晚期或復發性NSCLC二線治療。最終分析結果顯示，達伯舒®(信迪利單抗注射液)對比多西他賽，顯著延長了總生存期(「OS」)，達到預設的優效性標準；無進展生存期(「PFS」)和客觀緩解率(「ORR」)也均有顯著提高。安全性特徵與既往報道的信迪利單抗研究結果一致，無新的安全性信號。

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