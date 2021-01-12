半日沽空金額75億元 佔大市成交近8%
2021年01月12日 12:44
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半日共有597隻股份被沽空，涉及金額75.23億港元，佔大市成交7.77%。中國平安沽空金額3.31億元，佔沽空總額4.41%；吉利汽車沽空金額3.29億元，佔沽空總額4.38%；小米集團沽空金額約3.23億元，佔沽空總額4.29%；比亞迪股份沽空金額3.13億元，佔沽空總額4.17%；美團沽空金額2.78億元，佔沽空總額3.7%。
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