PayPal成內地首間全外資第三方支付機構

內地媒體公布，內地第三方支付機構國付寶近日更新股東訊息，已擁有其70%股權的PayPal，再購入該公司30%股權，成為中國首間全外資的第三方支付機構。

國付寶成立於2011年，附屬擁有針對B2B、B2C的網絡支付產品，移動支付產品等，並獲得跨境人民幣支付服務的許可證。

PayPal於2019年透過子公司「美銀寶信息技術」，收購了國付寶70%股權，成為國付寶實際控制人，讓PayPal成為首家在中國提供支付服務的外國公司。

分析認為，中國支付市場相對成熟，PayPal若與中國的支付機構競爭恐怕沒有優勢，認為PayPal的優勢和未來業務重心應該在跨境支付，例如鎖定中國用戶的跨境消費，與Visa等國際信用卡組織展開合作。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020