港人退休甚艱難？調查顯示資金缺口創新高　達223萬元！

新冠肺炎疫情重挫「打工仔」生計，友邦香港新一期調查結果顯示，55%受訪者表示疫情期間收入減少，近4成港人曾先使退休錢，退休儲備缺口較上期調查增加22萬元，達223萬元，再創新高。

調查於去年10月19日至10月29日期間進行，透過網上問卷及面對面形式，訪問共1,000名年齡介乎18至65歲，及最少擁有一個強積金帳戶的在職港人。

調查顯示，79%受訪者認同未來退休儲備「唔見使」，61%受訪者更表示疫情令退休計劃延遲。友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡指，儲備不足人士可能面對延遲退休9.3年，或每月生活開支縮減約1萬元。

調查亦發現，留家抗疫增加市民處理投資及財務的時間及機會，36%受訪者指多了時間理財；逾兩成受訪者增加投資交易的次數及增加了投資金額。疫情下各種科技改變市民理財模式，32%受訪者增加使用電子渠道作投資，31%表示有學習最新電子理財資訊或功能。

雖然部分受訪者萌生投資創富的念頭，惟51%受訪者表示想投資但有疑慮，3大主要原因包括擔心投資出現虧損(62%)、擔心疫情會持續影響經濟及投資市場(50%)及缺乏理財知識或專業意見(29%)。

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