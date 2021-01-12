大摩料港銀股盈利復甦緩慢　維持行業「減持」評級

投資銀行——摩根士丹利發表香港金融業2021年展望報告，指出短期利率下降，意味亞太區已發展地區銀行撥備前利潤呈疲弱復甦，雖然相信相關因素已大致反映在股價上，惟料港銀股今年盈利呈緩慢復甦，故維持給予該行業「減持」的投資評級。

報告指出，市場基於短期利率較低令淨息差受壓，對港銀去年純利預測已下調19%至25%。短期利率需要提升才可以改善港銀股核心盈利能力，但預期相關情況不會在2023年下半年之前發生，故料港銀股在亞太區盈利復甦會較慢。

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