軟銀趁反彈減持Uber股份套現156億元

非常看好共乘服務公司的軟銀創始人孫正義，旗下願景基金(Vision Fund)過去積極投資如優步(Uber)、滴滴出行、印度Ola、東南亞Grab等新創企業。不過，外電報道，在近期Uber股價反彈後，願景基金透過減持套現約20億美元(約156億港元)。

報道引述美國證券交易委員會文件顯示，願景基金的一家分支機構「SB Cayman 2」在上周四(7日)以平均價53.46美元的價格出售Uber 3,800萬股股份。完成後，軟銀仍持有Uber約1.842億股股票，市值約100億美元(約780億港元)。

Uber在2019年上市後發展欠順，新冠肺炎疫情大大打擊旅行需求，致股價缺乏起色，直到去年10月底出現疫苗消息後才明顯回升，至今較去年3月低點反彈近270%。可疫情重創Uber的最大市場，如美國、加拿大。Uber執行長Dara Khosrowshahi因而發起了兩輪裁員，並削減昂貴項目如電動單車和飛行計程車。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020