美股估值離地？高盛派定心丸！可繼續投資…

目前美國股市處於網絡泡沫時期以來的最高水平，惟高盛集團策略師表示，美股仍然是最佳投資標的，呼籲客戶不要擔心高估值問題，因為各國實施低利率，且美國企業盈利增長快於其他任何地方，美股的高估值相當合理。

外電引述高盛戰術資產配置負責人Brett Nelson指出，當觀察一些美國上市公司時，會發現其估值還沒有達到基本面有違常理的程度，也就是1990年代後期的那種情況。

該行財富管理團隊估計，標普500指數今年收益率將可達8％，盈利增長率約為26%，略高於市場普遍預期。雖然美股目前本益比接近2000年創下的歷史高點，但高盛指出，關鍵的區別是，當前一些最受歡迎的股票，像是蘋果公司、臉書，自由現金流都為正值。

市場對美國經濟復甦的信心，促使高盛策略師全速進行「美國優先」交易，看好低估值股票和美國小型股。儘管美國以外的股市估值，可能低於標普500指數，但該行策略師認為，對估值方面的擔憂，不足以成為增持盈利潛力較差的歐洲股票或新興市場股票的理由。

另外，該行指出增持美股的其餘原因是，民主黨雖控制參議院，但並不能確保國會通過更為激進的財政刺激政策，因為共和黨、民主黨的勢力對比非常均衡；而由於全球經濟復甦、利率處於低水平以及刺激措施，今年美國國債孳息率預期將為負值。

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