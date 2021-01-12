美知名企業家古班：虛擬貨幣如網絡泡沫 惟比特幣或可幸存

在經歷瘋狂漲勢後，虛擬貨幣市場總市值昨(11日)暴跌2,000多億美元，比特幣重挫超過12%，以太幣更暴跌23%。外媒引述美國知名企業家兼美國職業籃球隊(NBA)達拉斯獨行俠主，當年赤手空拳打拼到今天成為身家32億美元(約250億港元)的Mark Cuban(古班)指出，當前的虛擬貨幣市場就像21世紀初期的網絡泡沫，惟在泡沫破裂後，比特幣等虛擬貨幣可能會幸存下來，並蓬勃發展。

外電引述其表示，虛擬貨幣市場就像網絡泡沫一樣，但比特幣、以太幣和其他一些虛擬貨幣可能會在泡沫破裂後幸存，並繼續蓬勃發展，就像當年網絡泡沫破裂後幸存的亞馬遜、eBay、Priceline一樣，但很多不會幸存。

儘管他本人先前曾投資過基於虛擬貨幣投資的基金，甚至還投資過比特幣，但他經常警告比特幣是一場「賭博」。

一些比特幣支持者認為，比特幣是對沖通膨和美元的工具。他認為，虛擬貨幣很像黃金，是由供給和需求所驅動，但所有關於貨幣貶值、法幣的敍述都只是推銷說辭，最大的賣點在於其稀缺性與需求。

他建議投資者學會如何對沖，且切莫以槓桿炒作虛擬貨幣，否則是「傻瓜」，99%機會率將失去一切。

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