傳南韓三星今年將擴大半導體設備投資

據日媒報道，在半導體代工業務的市場持續增長，以及半導體記憶體需求穩定的背景下，南韓三星電子半導體部門今年的設備投資金額，可能會首次突破3萬億日圓(約2,232億港元)。

日媒報道，三星在去年10月發布的數據指出，2020年半導體投資金額預估年增28%創新高；料今年的投資金額按年增加2至3成。若按計劃進行，那麼設備投資額很可能達到35萬億韓圜(約2,500億港元)。

報道指，這些投資將用在南韓的平澤工廠，該廠主要生產半導體記憶體和代工，也會擴大中國的西安工廠，增產NAND記憶卡，並更新美國德州的代工廠生產線。

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