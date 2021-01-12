史上最少！去年香港物業辣招稅收130億　按年跌38%

受新冠肺炎影響，重創過去一年物業市場投資氣氛。據稅務局資料顯示，2020年全年有關物業成交錄16,372宗，按年少約28.5%，涉及稅收僅約130.36億港元，按年減約78.96億元，跌幅約38%，稅額連跌兩年，宗數及稅額料繼續屬各項辣招通過後最少。

事實上，失去非本地買家支持，去年買家印花稅收入金額約27.79億元，按年跌49.3%，跌幅為各項稅項中最多，涉及成交宗數670宗，較2019年少約68.6%。

至少單計去年12月辣招稅款僅約7.17億元，按月勁減62.7%，涉及物業宗數727宗，按月少60.1%，宗數創2014年7月後新低。

而政府去年11月底取消非住宅物業雙倍印花稅，12月相關物業成交僅餘424宗，按月跌66.6%，涉及稅額1.74億元，較11月減少68.3%。

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