南韓去年FDI金額207億美元　按年下滑11%

南韓產業通商資源部最新數據，受累新冠肺炎疫情蔓延，去年南韓的外商直接投資(FDI)，按年跌11%。

南韓去年FDI金額達207億美元，前年為233億美元；實際到位資金卻下降17%至110億美元。雖然疫情下FDI下跌，但南韓FDI金額已連續6年超過200億美元。

按地區劃分，美國、歐盟和日本的新外商直接投資減少，中國和其他地區增加。美國對南韓FDI按年下降22.5%至53億美元，歐盟對南韓FDI減少了33.8%，至47億美元，自日本的投資下降了49.1%，為7.27億美元。至於中國和其他地區對南韓的承諾投資增長了26.5%，達到55億美元。

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