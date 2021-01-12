非洲第一大國視中國成功脫貧為學習典範…

疫情打擊下全球經濟陷入衰退，外媒報道，非洲第一大國——尼日利亞，有數以百萬計的人正陷於跌回貧窮線以下的危機。當地經濟專家Murtala Sabo Sagagi，呼籲該國政府應學習中國模式來脫貧和解決失業問題。

Sagagi是尼日利亞Bayero University商學院學者，去年已曾多次警告，該國經濟衰退、失業率增加等危機，估計至少有200萬人口會跌回貧窮線以下。

他指出，過去40年來中國幫助9億人口脫貧，其模式值得尼日利亞學習。他指出，美國經濟總量約20萬億美元，多於中國的13萬億美元；美國在科技技術上全面領先，惟能力並非重點。特朗普相信美國可以不靠其他國家發展，出手打壓中國、歐洲，雖然他也提出繁榮非洲計劃，但由於政策重點不在非洲，根本沒在非洲做過甚麼實事。

他表示，美國在科技上領先中國是現況，未來他無法預測，但中國絕對是唯一有機會追趕美國的國家，現在在美國最好的一些學校，只有有錢人才供得起孩子去，在那裏每看到1個美國人，就會看到2個中國人，他們都在學習最新的科學和技術。與尼日利亞不同的是，愈來愈多中國學生畢業後會回國發展。

非洲約13億人口，尼日利亞就有2億，是重要的石油生產國，由於曾受英國殖民金融服務系統非常發達，2005年被跨國投資銀行高盛列為未來11國之一。自2018年起，該國取代南非成為非洲最大經濟體。據英國媒體調查，尼日利亞是全球對中國內地好感最高的國家之一，約有85%民眾對中國持正面評價，有負面印象者只有10%。

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