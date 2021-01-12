盈翠半島套三房賣1185萬元　不足一年跌價3%

中原楊麗珍稱，青衣盈翠半島單日連錄2宗成交，其中10座低層C室，實用面積671方呎，套三房間隔，外望青衣運動場及海景，遠眺維港煙花海景，叫價1,280萬元，放盤約10天，以1,185萬元沽出，呎價17,660元，減幅約7%。

楊麗珍續稱，上址樓下同室單位，去年3月以1,220萬元沽出，是次新成交價回落約3%。新買家本身居於同屋苑，見疫情下樓價回落，把握機會入市。

此外，同日屋苑亦錄得7座低層F室成交，實用面積670方呎，同屬套三房間隔，去年7月放盤，叫價1,300萬元，10月降價至1,100萬元，最終累減220萬元，以1,080萬元沽出。

據了解，盈翠半島本月交投暢旺，累錄4宗成交，上月同期只有1宗成交，成交以3房大單位為主，由於大單位樓價高於1,000萬元，未受放寬按保帶動，議價空間普遍較細單位多，因而吸引換樓客入市。

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