西九龍逾8000方呎可重建項目推出招標

中原地產獲委託招標出售九龍石硤尾街17A至17D號及鴨寮街108至118號逾80%業權。物業鄰近港鐵深水埗站，總地盤面積約8,506方呎，最大可建樓面約75,978方呎(一座建築物內住用與非住用各佔部分)。若以100%業權計算，整項目意向價約9.6億至9.8億元。

中原測量師行執行董事張競達指，項目位處西九龍發展區，區內配套成熟，而且鄰近港鐵站，而西九龍近年有多個重建項目相繼落成，加上市區土地一向難求，面積逾8,000方呎可重建地盤亦罕有，所以具重建價值。

項目現正公開招標，並於2021年1月25日中午12時正截標。

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