中國謀求半導體自主　美媒警告或致產能過剩

在華為遭美國切斷半導體供應鏈、導致5G手機業務重挫後，內地計劃推動半導體自主供應，美國媒體訪問多位專家，指內地半導體產業「虛火」正旺，滑向低端產能粗放擴張，最終可能導致產能過剩，還稱尖端技術不是豪言壯語和錢就能砸出來。

該報道注意到近年內地政府大力支持半導體產業，但卻顯示出低效率、重複投資等亂象。雖然中央定下2025年達成70%晶片自主供應的目標，但去年僅17%是本土供應商，還有機構預計，2025年晶片國產比例只能達到40%。

美國獨立外交智庫CSIS(戰略與國際研究中心)中國商務和經濟高級顧問甘斯德(Scott Kennedy)表示，政府投資只能將晶片公司引進門，要建立健全產業鏈難度極高，內地資本供應似乎是無窮無盡，但半導體產業絕對較其他產業更燒錢。

澳洲悉尼大學中國問題專家、美籍社會學副教授巴伯斯(Salvators Babones)則指出，半導體積體密度每1.5年翻倍，即使中國購買或設法研發出目前的技術，幾年後也會過時。例如目前中國國產光刻機製程水準是90納米，28納米也是計劃今年或明年才能供應，但現在掌握最先進技術的市場龍頭、荷蘭ASML的EUV(極紫外光)設備是5納米級別。

甘思德稱，內地由政府主導的國家資本主義發展模式強調超前建設，往往造成一窩蜂式的投資過熱亂象，這種策略的理念是可以在成本上升前建設得更多，最後需求會提升到剛好符合供應，但需求有時會增長，有時不會，政府的猜測有時是錯的，例如鋼鐵、鋁材都生產過剩。

巴伯斯認為內地是個指揮控制型經濟體，最大問題就在於如何識別科技產業的市場信號。他認為：「美國和盟友擁有龐大又多元的生態系統，有很多不同方法不斷為成功競爭。中國是要培養一個國家冠軍，如果它們培養的是一個錯誤的國家冠軍，所有的功夫都白花了。我確定中國無法同時成為全球最先進半導體製造者、民航客機研發者、持續增建高速鐵路網、資助一帶一路國家、發展磁軌砲、建造4個航空母艦戰鬥群，不可能同時負擔這些項目。我確定這其中很多會失敗，雖然不知道是哪些會失敗，但半導體是這些項目中最貴的。」

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