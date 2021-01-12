厲害了！武漢去年新建住房成交量內地第一

外地媒體報道，縱使疫情肆虐，但根據中國當局數據顯示，武漢去年新建商品房成交20.12萬套，其中新建商品住房成交17.54萬套，為全中國城市住房銷量第一。有分析認為，這和當局推出的一系列利好政策有關。

武漢去年4月8日重啟後，樓市逐步復甦，在降低預售門檻、社保補繳等一系列政策推動下，去年5月開始成交量月月破萬套，去年12月更創下2.7996萬套，創單月歷史第3高、並為4年多以來最高紀錄。

另外，武漢土地拍賣表現也亮麗，出讓金去年達1,901億元人民幣，超過2019年的1,765億元人民幣，創新高，成為全中國城市前10名。武漢拿地熱潮與一系列政策有關，例如武漢土地拍賣採分期付款，取消競價熔斷，全面網上掛牌等措施，還加大優質地區供應，降低出讓門檻。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020