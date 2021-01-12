立信德豪：港上市公司管理層ESG投入程度未如理想

江智蛟表示，疫情下投資者及資本市場機構更重視ESG報告的透明度及準確性。

會計師行立信德豪發表報告指出，香港上市公司管理層在環境、社會及管治(ESG)投入程度提升，但ESG合規水平及質素仍未如理想，只有60%受訪公司曾進行ESG相關的重要性評估，按年減少6個百分點，而提及氣候變化的相關議題的公司更只有12%。

調查隨機抽出400家主板及創業板上市公司，於去年7月底或之前發表的ESG報告，發現有54%公司披露董事會監督ESG議題的資料，按年增加20個百分點，而74%公司審視ESG績效時有對照目標及指標，另指出中小型上市公司在披露ESG工作上無投入足夠資源。

該行審計部董事總經理陳錦榮稱，ESG報告是一項實用工具，可讓公司向持份者傳達資訊。由於新冠肺炎疫情為經濟及金融系統帶來前所未有的衝擊，面對經濟急需復甦的情況下，相信綠色金融是建基於公正基礎重建經濟的關鍵，上市公司應加強改善ESG資料披露，以滿足持份者的資訊及投資需要，以及符合香港聯交所的經修訂指引規定。

陳表示，本港監管機構十分關注綠色金融發展，而債券融資市場將會更關注環境影響，成為上市公司加強ESG投資的誘因。

該行非審計部董事總經理江智蛟指出，疫情下投資者及資本市場機構更重視ESG報告的透明度及準確性，除了在作出投資決定時考慮公司的ESG表現外，亦會研究相關資料，以衡量公司是否有效管理風險而非僅著重獲得聲譽方面的利益。

香港會計師公會於上月推出一套有關本港ESG報告的驗證框架，江指出，該框架具詳細準則，相信有助會計師提供詳細指引，讓業界為上市公司進行ESG報告驗證工作，確保上市公司披露符合港交所要求及相關國際標準。另外，是次調查發現僅5%報告具獨立第三方驗證，相信公會的框架能提升報告的可信程度及認受性，並增加持份者對報告的信心。

江指出，調查又發現，由於披露資料有限，僅少數公司報告氣候相關議題，認為企業要有效管理ESG問題，需要透過闡述業務模式議題令公司更積極參與ESG報告。

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