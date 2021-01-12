特朗普成功留下爛攤子！眾多公司及投資者仍進退兩難

外國傳媒報道，事實證明，對於夾在中美日益緊張關係中進退維谷的公司和投資者而言，特朗普政府卸任前最後的日子仍一如既往讓人摸不着頭腦。

美國對中國涉軍企業的投資禁令範圍有多大，在過去一周引發廣泛困惑；中美周末都邁出了可能進一步加劇緊張局勢、並影響跨境商業活動前景的步驟。

美國國務卿蓬佩奧上周六(9日)打破奉行數十年的政策，取消美國自己對自身政府官員與台灣接觸方式的限制；中國官方媒體旋即表示將予以回擊。蓬佩奧話音落地數小時後，中國發布新規定，允許中國法院懲罰遵守外國制裁規定的跨國企業；從理論上講，此舉可能會逼迫企業在中美這全球兩大經濟體之間做出選擇。

兩國命令如何執行遠不明朗。中國多年來一直在擴大反擊美國制裁的手段，不過目前還未動用包括黑名單和出口管制在內的措施。最大的問題是，等到本月晚些時候拜登宣誓就職後，這個世界上最重要的地緣政治關係將會何去何從。美國前駐華大使布蘭斯塔德周二(12日)表示，對於緊張局勢應該緩解的任何樂觀預期，都可能因為美國兩黨支持最近針對中國的政策而被潑冷水。「我並不認為隨着政府換屆，政策可能會有重大轉變。」

Hinrich Foundation研究員Alex Capri表示，針鋒相對的局勢在升級，從公司治理角度來看，跨國公司和個人將受到愈來愈多的磋磨。

瑞銀中國股票策略負責人Wendy Liu表示，歐洲一些撈底投資者對制裁導致中國股票下跌的機會感興趣。但她補充，許多人還在場邊觀望，以等待中美緊張局勢前景變得更加明朗。「如果過快撤銷特朗普的制裁和對華政策，將發出『親中』信號，這對拜登的民調無益，我們仍須拭目以待，看新政府上任後中美關係如何發展。」

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