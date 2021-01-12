封鎖措施再痛擊歐元區經濟　料邁向雙底型衰退

隨着新冠肺炎疫情再起，讓歐元區陷入雙底型衰退，當地經濟今年首季或未能回復增長，更可能面對高達4%萎縮。

華爾街大行的分析員正在審視歐元區的經濟預測，除了計入新封鎖措施對當地的影響，肆虐英國的新冠肺炎變種病毒，可能會在歐洲大陸擴散，也是考慮因素之一。另外，疫苗接種延誤，以及英國脫歐導致的貿易中斷，也為歐元區GDP連續第二個季度下降搭好舞台。儘管人們開始重返工作崗位，歐元區今年首周的經濟活動有所回升，惟仍遠低於一年前。

摩根大通表示，歐元區2020年第四季度經濟大幅收縮9%，預計今年第一季度將萎縮1%，此前的預期是增長2%。另外，瑞銀亦預計歐元區今年首季經濟將收縮0.4%，較之前預期的增長2.4%大幅下調。高盛亦預計歐元區GDP首季將出現小幅收縮，並存在重大不確定性，且偏向進一步下行風險。

有外電整理的經濟研究指出，基於對限制措施將持續多久的「悲觀」假設，2021年首季歐元區經濟將萎縮約4%。此前預計增長1.3%。

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