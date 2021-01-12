【多圖】將軍澳日出康城LP10示範單位首度曝光！

新盤市場競爭轉趨激烈。南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10預料短期內將開價加入搶客戰，發展商今(12日)率先安排傳媒預覽示範單位。其中參照第2A座48樓C室搭建的三房大單位，實用面積1,005方呎，大廳空間偌大，連接面積30方呎露台，飯廳可容納大型餐桌，主人套房浴室則設面積16方呎工作平台。

同時，根據第2A座28樓D室打造的兩房戶，實用面積645方呎，大廳設有面積22方呎露台，工作平台同樣位於主人套房浴室內。廚房則屬開放式設計。以第2B座28樓D室作藍圖的兩房單位，實用面積486方呎，廚房亦屬開放式，長方形大廳易於布置家具，並有露台連接，以加強通風及採光。

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