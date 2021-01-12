將軍澳日出康城LP10有機會24小時內開價

多個大型新盤爭相部署推售。南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪稱，旗下將軍澳日出康城LP10的樓書已剛上網，有機會24小時內公布開價，首張價單推出不少於179個單位。

項目共有893個住宅單位，間隔兩房至四房不等，亦設有部分特色戶，單位實用面積由447方呎起，而頂層複式戶最大面積3,928方呎，屬日出康城屋苑歷來最大。當中主打兩房及三房單位，佔單位數目逾80%。

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