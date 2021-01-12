歐股早市靠穩　北歐航空舵手離職跌逾3%

隨着新冠肺炎疫情再度肆虐，歐元區陷入雙底衰退，分析料當地經濟今年首季或未能回復增長，更可能面對高達4%萎縮。歐股早市靠穩，英股報6,807點，升9點或0.14%；德股報13,988點，升0.37%；法股報5,677點，升0.27%。

SSA Investments Sarl擬出售英國主要零售企B&M約4,000萬股，B&M股價升0.33%。

北歐航空(Scandinavian Airlines)總裁兼首席執行官里Rickard Gustafson計劃離開公司，股價跌3.27%。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020