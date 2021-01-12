騰訊音樂傳來港第二上市　有望成首企業WVR股

不過，亦有消息指，騰訊音樂尚未決定集資規模，但或涉及公司5%至10%的股本。若以該公司周一(11日)市值達352億美元計，這次上市可能籌集17.6億至35億美元資金。

騰訊音樂當年因香港未能容許企業WVR股份上市，而棄港赴美，於2018年12月12日在美國紐約證券交易所掛牌。當時每股美國存託股票(ADS)招股價定價為13美元，集資約12億美元。周二收市報20.98美元，較招股價累升61.38%。

香港交易所去年10月公布《有關法團身份的不同投票權受益人》(俗稱企業WVR)諮詢總結，決定暫時不會全面落實企業WVR，只容許去年10月30日或之前已在海外合資格交易所第一上市、並採用企業WVR的中概股，以第二上市方式回港掛牌。

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