金價曾升破1860美元 道期反覆

美匯指數跌至90.39；港匯處7.7543；離岸人民幣(CNH)報6.4592；美元兌日圓下試104水平；歐元企1.2162；英鎊見1.3553。金價一度升破1,860美元。布油報56.03美元；紐油處52.66美元。道指期貨反覆升53點。

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