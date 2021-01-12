新盤MONACO暫錄1800入票　料周日開售

2021年首個推出新盤的收票持續增加。會德豐地產總經理(市務)陳惠慈表示，旗下啟德MONACO暫已錄得約1,800張入票登記，較首兩張價單推出160伙超額認購逾10倍，希望日內公布銷售安排，預計周日開售。

她透露，同系區內OASIS KAI TAK剛售出低座特色戶，成交價4,680萬元售出，呎價34,412元，做價相當理想。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，MONACO屬今年首個推售項目，收票反應理想，入票人士中佔3、4成有意認購大單位，首可開出紅盤。該行為買家提供低息樓按，息口僅銀行同業拆息(H)加1.3厘，實際按息低至1.43厘。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020