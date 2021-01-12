晨星陳麗子：中美關係料續緊張　阿里跌幅已超實際影響

晨星亞洲股票研究總監陳麗子表示，美國股市估值相對亞洲股市為高，或為亞洲市場帶來阻力，因為疫苗供應和接種率、美國持續至2024年的低利率，以及進一步的財政刺激措施等多項正面因素已在市場得到反映。雖然中美關係很可能持續緊張，並且對亞洲市場構成風險，但相信美國候任總統拜登上任，其傾向多邊外交政策會較易預測，減低市場不確定性。

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