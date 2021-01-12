晨星陳麗子：中美關係料續緊張 阿里跌幅已超實際影響
2021年01月12日 16:34
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晨星亞洲股票研究總監陳麗子表示，美國股市估值相對亞洲股市為高，或為亞洲市場帶來阻力，因為疫苗供應和接種率、美國持續至2024年的低利率，以及進一步的財政刺激措施等多項正面因素已在市場得到反映。雖然中美關係很可能持續緊張，並且對亞洲市場構成風險，但相信美國候任總統拜登上任，其傾向多邊外交政策會較易預測，減低市場不確定性。
她指出，中國政府實施反壟斷法對於以產品為基礎的遊戲公司而言影響甚微，但對互聯網公司則帶來收緊監管的信號，阿里巴巴(09988)的經營風險比京東(09618)或騰訊控股(00700)更負面，但阿里股價下滑的幅度經已超過實際負面影響，又指其估值被低估，維持買入評級。
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