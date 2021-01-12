【產經直播】港股繼續上衝無難度？

2021年01月12日 16:40
  • 東網電視
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    受A股帶動，港股周二(12日)反覆做好，企上兩萬八之餘，更以全日最高位收市，收報28,276點，升368點，成交額逼近2,000億元，在成交配合下，恒指有動力可以繼續上衝？
    近日強勢的汽車股回肚，比亞迪股份(01211)及吉利汽車(00175)即市最多跌超過8%及5%，趁回調可以吸納？新一年新能源汽車股會否繼續暢旺？
    新經濟股個別發展，小米集團(01810)發布Redmi新系列手機，即市最多升5%，不受平台反壟斷消息影響，股份可再繼續睇高一線？
    受美國制裁相關股份有資金追捧，三大中資電訊股中國移動(00941)、中國聯通(00762)及中國電信(00728)均升超過6%，中芯國際(00981)亦升6.7%，北水會否繼續流入相關股份？
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