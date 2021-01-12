【產經直播】港股繼續上衝無難度？
2021年01月12日 16:40
東網電視更多新聞短片
受A股帶動，港股周二(12日)反覆做好，企上兩萬八之餘，更以全日最高位收市，收報28,276點，升368點，成交額逼近2,000億元，在成交配合下，恒指有動力可以繼續上衝？
新經濟股個別發展，小米集團(01810)發布Redmi新系列手機，即市最多升5%，不受平台反壟斷消息影響，股份可再繼續睇高一線？
《東網Money 18》找來茂宸證券經紀部第一副總裁丁世民為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網YouTube頻道：
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020