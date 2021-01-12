外區客逾1.26億掃御林皇府3伙　涉辣稅近1900萬元

新界洋房罕現買家掃貨。資料顯示，有投資者由去年11月至12月期間，合共以逾1.26億元，連購上水御林皇府3幢洋房，並以同一個人名義登記購入，涉及15%從價印花稅額逾1,890萬元。

據了解，該買家來自港島區，於山頂、中半山及九龍站等豪宅區都持有多個住宅物業，因看好新界北發展，睇樓約半個月連購3伙。其中肯辛頓徑雙號屋，登記成交價4,600萬元，涉及印花稅金額約690萬元。

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