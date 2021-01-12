中廣核新能源去年完成發電量增加2%

截至2020年12月31日止12個月，集團累計完成發電量13,825.2吉瓦時，比2019年同期增加2.1%。其中，中國風電項目增加46.4%，中國太陽能項目增加64.4%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少75.1%，中國水電項目減少5.5%及韓國燃氣項目減少4.4%。

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