疫情衝擊！港上月中小型收益大跌

政府統計處周二(12日)發表去年12月份中小型企業(中小企)業務狀況按月統計調查的結果。

中小企業務收益的現時動向指數從去年11月在收縮區域的43，顯著下滑至12月的35.6，而未來一個月(即今年1月)的業務收益展望動向指數則為39.7。按行業分析，所有統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在去年12月均較上月下跌，尤其是飲食業(從41.0下跌至14.3)、批發業(從54.2下跌至32.4)和物流業(從44.6下跌至34.5)。

進出口貿易新訂單的現時動向指數從去年11月的43.3下跌至去年12月的41.5，而未來一個月(即今年1月)的新訂單展望動向指數為43.2。

政府發言人表示，中小企於去年12月的營商氣氛在本地第四波疫情下進一步轉差，所有行業的細分指數均錄得不同程度的跌幅。在社交距離措施進一步收緊下，當中飲食業的細分指數下跌至去年7月以來的最低位。

發言人進一步指出，政府自去年初以來已推出歷來最大規模的紓困措施，以保存經濟活力、減輕市民財務負擔及集中援助受重創行業。「防疫抗疫基金」的紓困措施，以及2020至2021年度《財政預算案》中的一次性措施，總金額逾3,000億元，相當於本地生產總值約11%。政府會密切留意相關發展，並維持逆周期財政政策以緩和經濟下行的壓力和其對社會民生的衝擊。

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