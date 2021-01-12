霸王料去年經營虧損收窄至600萬元

營運虧損減少的綜合原因主要歸於上述提及的集團2020年財年收入的增加，以及由於集團市場銷售政策作出的變化令集團的銷售及分銷開支同比下降影響。此項政策的改變降低了售予經銷商的產品單價換來減少經銷商可報銷的市場費用。

由於2020年新型冠狀病毒大流行，政府減免了企业必須為員工繳納的部分社會保險費用，這也對集團的營運業績產生了正面的影響，從而降低了集團2020年財年的僱員成本。

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