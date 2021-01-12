大型屋苑去年呎租跌5.3%　創嘯後最大跌幅

去年香港二手樓租賃市場氣氛較買賣為差，截至去年12月份，本港107個大型私人住宅屋苑實用面積平均租金約33.7元，較2019年12月的35.6元，下跌5.3%，為2008年金融海嘯後最大的按年跌幅。

中原地產研究部資料顯示，去年主要大型屋苑租金跌幅主要來自第一季，當時肺炎疫情初現，租金按季急跌4.5%。其後租金明顯止跌回穩，第二季跌0.3%，第三季升0.3%及第四季跌0.9%，每方呎租金持續於33至34元水平窄幅爭持。

按月數字方面，2020年12月平均每方呎租金約33.7元，按月下跌約0.3%，近3個月計租金走勢橫行。如10月錄約33.7元，至11月約33.8元。

去年十大藍籌二手屋苑呎租則全線下挫，當中紅磡黃埔花園按年跌約12.3%最大，其次是鰂魚涌太古城，跌約10.3%，而同區康怡花園亦挫約8.2%。鴨脷洲海怡半島及柴灣杏花村分別按年低約8.1與7.1%。荔枝角美孚新邨及沙田第一城跌幅同逾5%，分別約5.8%及5.2%。至於天水圍嘉湖山莊租金跌幅最少，全年僅下調約1.3%。

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