「巴菲特指標」全球響警　股市海嘯式崩盤恐一觸即發

美國股市迭創新高，「股神」巴菲特所青睞的市場指標更於過去周日(10日)升至13年最高，顯示全球股市被高估程度為金融危機以來之最，新一輪的回調可能一觸即發。

「巴菲特指標」的全球版本，即全球股市總市值與全球國內生產總值(GDP)之比在升破121%，一般而言，該指數高於100%就意味股市已經估值過高。

Welt市場分析師Holger Zschaepitz提到，這個指標升至目前水平是令人擔憂的里程碑，與2008年金融危機崩盤前的水平相同。

「巴菲特指標」由巴菲特在2001年《財富》雜誌大肆宣揚，稱該指標可能是「在任何給定時刻衡量估值水平的最佳單一指標。」

不過，也有市場聲音認為，最近幾個月新冠肺炎疫情引發了廣泛的經濟限制，人為地壓低了GDP。股市也受益於各國政府為渡過當前危機而採取的非同尋常的經濟刺激措施，因為「巴菲特指標」或偏離了實際情況。

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