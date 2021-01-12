舖市再錄蝕讓成交　太子地舖4年貶值約450萬

受累於新冠肺炎，香港零售市場出現前所未見的寒冬，就算政府去年底為非住宅物業減辣，舖位市場仍再錄損手離場個案。中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事曾自強透露，九龍太子道西157號別樹華軒地下12號舖，面積約480方呎，以約2,500萬元連租約售出。原業主於2017年斥資約2,950萬元購入舖位，現帳面蝕讓約450萬元，舖位貶值約15%。該舖去年8月時叫價約3,300萬元，惟一直反應平平，其後業主心態回軟，期望趁市況慢慢轉活，逐加快沽貨套現，最終減價約800萬元或約24%獲承接。新買家為投資者，舖位現租客為台式飲品店，月租約7.5萬元，租金回報率約3.6厘。

另外，地產界消息人士表示，大圍積存街60至68號全幢，佔地逾3,000方呎，全幢建築面積約18,108方呎，市傳以約2.05億元易手，低市價約一成，較2018年5月約2億元購入價，略高約500萬元或約2.5%。該物業月租金收入約78萬元，收租回報率4.6厘。據悉，該物業原由經營街市連鎖店的佳寶或有有關人士持有。

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