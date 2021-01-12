車用晶片短缺　本田再宣布北美地區減產

全球汽車業車用晶片缺貨，外媒報道，日本車廠本田(Honda)繼日前宣布削減日本國內汽車產量後，最新將在北美地區進行減產。

報道指出，本田稱因晶片不足，決定擴大減產區域，計劃在本月底前對其位於美國和加拿大的四家工廠實施減產。本田北美區域減產規模預料將達到數千輛左右，其中涉及包含Accord、Civic、Insight、Odyssey和Acura RDX5車款。

由於疫情下手機、家用電腦晶片需求大增，壓抑車用晶片產能，為因對晶片短缺問題，本田上周五(8日)已宣布，將自本月起削減日本的汽車產量。

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