逸瓏灣8連沽兩伙平台特色戶 套現近2000萬元
2021年01月12日 18:07
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一手特色戶具承接力。信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8，剛連沽兩伙連平台特色戶，其中2座2樓G單位，實用面積647方呎，平台面積226方呎，成交價989.2萬元，呎價15,289元。而2座2樓H室，實用面積662方呎，平台127方呎，成交價999.04萬元，呎價15,091元。
項目至今累積售出472伙，佔單位總數近9成，套現逾44億元。目前尚餘56伙待售，包括19伙特色單位，當中11伙屬頂層連天台戶，8伙則為低層連平台戶。
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