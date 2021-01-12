【新盤追擊】康城臨海新盤LP10　食正商場開幕優勢！

日出康城旗艦大型商場The LOHAS康城早前已經分階段開幕，多元化的商舖組合，全方位照顧居民日常生活所需，令區內配套更趨完善！加上將軍澳跨灣連接路、將軍澳藍田隧道等多項基建即將落成，預期全面通車後，往來多區的車程都可大大縮短。

美聯物業區域營業董事曾慶望透露，日出康城交通優勢，吸引不少外區客搬入，當中家庭客佔了頗高的比例，不少亦是看中區內多元學習環境，由地區名校以至國際學校均有選擇，帶動租務市場每年都可維持逾千宗交投，收租客普遍享有3%至5%的租金回報。他相信往後隨著灣仔入境大樓搬入將軍澳，

將為區佈帶來另一批優質租客，回報水平會再被推高。

區內第10期臨海新盤LP10現正開售，兩座大樓合計提供893伙，標準戶涵蓋兩房至四房多種戶型，另設特式戶，面積介乎447至3928方呎，由於位處日出康城海角之端，單位視野開揚，全數3房及4房都可外望藍塘海峽及遠眺港島東一帶景致，屬是次項目一大賣點。