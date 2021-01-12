【一手盤攻略】康城LP10　體驗環海優質生活

中原地產副區域營業經理陳鵬俊表示，政府發展的「起動九龍東」計劃，令一眾優質寫字樓東遷移至觀塘、九龍灣一帶，九龍東蛻變成第二個新商業核心區（CBD2），帶動鄰近區域受惠。加上康城對外嘅交通亦逐漸升級，全長大約1.8公里嘅將軍澳跨灣連接路，預計最快2022年落成，未來會接駁同樣興建中的將軍澳-藍田隧道，配合埋T2主幹路及中九龍幹線，大大縮減出行時間。

LP10同事毗鄰港鐵康城站，步程只需約5分鐘，加上附近已有公共運輸交匯處，穿梭港九新界亦十分方便。另外，區內還有大型日式超市DONKI，以及新落成的地標式大型商場「The LOHAS 康城」，裡面提供商舖、食肆、超市及戲院等設施，全方位照顧居民起居飲食。想知道更多項目資訊，立刻收看影片！