【一手盤攻略】康城LP10 體驗環海優質生活
2021年01月12日 18:30
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將軍澳區作為香港第三代新市鎮之一，屬於政府重點發展區域，其中日出康城更是私樓集中地，預料提供約2.5萬多個住宅單位，備受上車客、換樓客及投資者青睞。由南豐集團及港鐵(00066)合作發展的日出康城第10期LP10，位處海角之端，環視270度海景，景觀較其餘期數更勝一籌。全盤分兩座發展，共提供893伙，戶型介乎2至4房，另設部分特色戶，實用面積介乎447至3928方呎。
中原地產副區域營業經理陳鵬俊表示，政府發展的「起動九龍東」計劃，令一眾優質寫字樓東遷移至觀塘、九龍灣一帶，九龍東蛻變成第二個新商業核心區（CBD2），帶動鄰近區域受惠。加上康城對外嘅交通亦逐漸升級，全長大約1.8公里嘅將軍澳跨灣連接路，預計最快2022年落成，未來會接駁同樣興建中的將軍澳-藍田隧道，配合埋T2主幹路及中九龍幹線，大大縮減出行時間。
LP10同事毗鄰港鐵康城站，步程只需約5分鐘，加上附近已有公共運輸交匯處，穿梭港九新界亦十分方便。另外，區內還有大型日式超市DONKI，以及新落成的地標式大型商場「The LOHAS 康城」，裡面提供商舖、食肆、超市及戲院等設施，全方位照顧居民起居飲食。想知道更多項目資訊，立刻收看影片！