遠洋集團去年協議銷售按年升1%
2021年01月12日 18:35
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遠洋集團(03377)公布，該公司連同其附屬公司、合營公司及聯營公司就2020年12月的協議銷售額為約228億元人民幣(下同)，比去年同期上升36%；協議銷售樓面面積為約142.29萬平方米，比去年同期上升84%；協議銷售均價為每平方米約16,000元，比去年同期下降26%。
2020年1到12月的累計協議銷售額約1,310.4億元，比去年同期上升1%；累計協議銷售樓面面積為約706.35萬平方米，比去年同期上升11%；累計協議銷售均價為每平方米約18,600元，比去年同期下降9%。
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