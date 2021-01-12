美聯黃建業：樓價走勢視乎中港何時通關

美聯集團主席黃建業指出，香港樓價自2018年起受眾多利淡外圍因素夾擊而持續波動，但去年波幅明顯收窄，全年樓價跌幅僅約1%，主因是本港作為國際金融中心，吸引「中概股」回流上市，帶來充沛資金，支持樓價不跌。

他又指，隨着疫苗即將抵港，若北水回流及股市升勢持續，有利中長線樓市發展，預計今年樓市「送疫迎牛」展現新氣象。如果疫情大幅放緩，加上中港通關，當中、外資金「洪流匯聚」，料全年樓價會回升，更可出現「小V型反彈」至少升5%，假如本港經濟強勁復甦，樓價甚至有力直撲2019年創出的歷史高位。

交投方面，今年一、二手成交有機會量額齊升，尤其看好中小型單位、超級豪宅、民生舖及受內地企業歡迎的商廈等4大板塊。至於今年全年新盤銷售量料可反彈至1.8萬伙，按年上升約24%，銷售金額料升至2,420億元，按年升幅更達約49%，屆時將創一手銷售條例後新高。而二手方面，估計今年註冊量將達到5萬宗，按年增逾6%，創9年新高。註冊金額則料達4,200億元，按年升逾11%，並創11年新高。一、二手物業量額齊升，為2017年後再次出現。

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