內地上月新增貸款1.26萬億人幣　M2按年增長10.1%

中國人民銀行公布2020年12月及全年金融數據，去年12月信貸增速放緩，M1、M2增速雙雙回落。全年數據方面，截至2020年底，社會融資規模存量為284.83萬億元人民幣(下同)，按年增長13.3%；去年貸款增加19.63萬億元，按年多增2.82萬億元。分部門看，住戶貸款增加7.87萬億元，其中，短期貸款增加1.92萬億元，中長期貸款增加5.95萬億元。

去年12月社會融資規模增量17,200億元，低於預期21,850億元，11月為21,300億元；新增貸款12,600億元，與預期12,500億元差不多，11月為14,300億元；M2按年增長10.1%，預期增10.7%，11月為增10.7%。

全年數據方面，2020年社會融資規模增量累計為34.86萬億元，比2019年多9.19萬億元。其中，對實體經濟發放的貸款增加20.03萬億元，按年多增3.15萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合增加1450億元，按年多增2725億元；委託貸款減少3954億元，按年少減5,442億元；信託貸款減少1.1萬億元，按年多減7553億元；未貼現的銀行承兌匯票增加1,746億元，按年多增6,503億元；企業債券淨融資4.45萬億元，按年多1.11萬億元；政府債券淨融資8.34萬億元，按年多3.62萬億元；非金融企業境內股票融資8,923億元，按年多5,444億元。

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